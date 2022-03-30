مجلس الأمة يوافق على “بحث أسباب عدم تكويت مركز العلوم الطبية وجهاز الاعتماد الأكاديمي”

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم على رسالة واردة من النائب مهلهل المضف بطلب تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بالبحث والتقصي حول أسباب عدم تكويت مركز العلوم الطبية في جامعة الكويت بالإضافة إلى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وتعنت الجهات الإدارية بعدم قبول الطلبة والأساتذة الكويتيين في كل منهما.

وأوضح نواب خلال المناقشة أن الرسالة مستحقة مشيرين إلى أن المعاهد والجامعات تخرج كل عام آلاف الخريجين.

وأضافوا إن جامعة الكويت تمنح شهادات دكتوراة ولا يتم تعيينهم ضمن أعضاء هيئة التدريس في الجامعة مطالبين بمناقشة الشهادات المزورة وتوضيح نتيجة أعمال لجان التحقيق في هذه الشهادات.

وأكدوا ضرورة أن يضع الجهاز الأكاديمي بعض المميزات للطلبة المتفوقين وأن يتم تنويع دول الابتعاث.

وطالب النواب في مداخلاتهم بتطبيق سياسة التكويت في كل قطاعات الدولة، مشددين على ضرورة الاهتمام بالتعليم وعدم المساس بميزانيات الجهات العلمية. (إع)(أ.غ)