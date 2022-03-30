المويزري: الحكومة غير قادرة على إدارة مرافقها فكيف تقدم برنامج عمل؟

أكد النائب شعيب المويزري أن برنامج عمل الحكومة إنشائي عبارة عن مجموعة أوراق، متسائلا «إذا كانت الحكومة غير قادرة على إدارة مرافقها وغير قادرة على محاربة الفساد فكيف تقدم برنامج عمل؟».

وأضاف المويزري خلال مداخلته في جلسة مجلس الأمة أن الحكومة عاجزة عن القيام بدورها في حماية المجتمع، مضيفا «نحن نعيش في المرحلة النهائية لبيع الدولة».

وأشار المويزري إلى أن 23 مليارا صرفت خلال 10 سنوات لمشاريع البنية التحتية انهارت في يوم ماطر واحد بالإضافة إلى الجامعة التي كلفت إلى الآن 5 مليارات ولم يتم افتتاحها.