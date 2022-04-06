العازمي يسأل وزير المالية عن مصير الودائع الكويتية في لبنان

تقدم النائب حمدان العازمي بسؤال برلماني لوزير المالية عبدالوهاب الرشيد سأل فيه عن مصير الودائع الكويتية في لبنان بعد إعلان البنك المركزي اللبناني إفلاسه.

وجاء نص السؤال كالتالي:

في 4 أبريل 2022 أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، أن الدولة ومصرف لبنان المركزي مفلسان، مبيناً أن تلك الخسائر ستوزع على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

لذا يرجى تزويدى وافادتي بالآتي:

1. كم عدد الودائع الكويتية المودعة لدى البنوك اللبنانية، مع تزويدي بتاريخ ايداع وقيمة كل منها.

2. هل تم تجديد الودائع في البنوك اللبنانية، إذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بأسباب التجديد ومن المسؤول عن هذا التجديد؟

3. ما مصير هذه الودائع بعد إعلان البنك المركزي اللبناني افلاسه؟

4. هل تم التواصل مع الحكومة اللبنانية بعد إعلانها الافلاس بشأن الودائع الكويتية؟

5. كم عدد الودائع الكويتية المودعة لدى البنوك في كافة الدول العربية.. مع تزويدي بكشف يوضح قيمة الودائع في كل دولة وتاريخ إيداعها وهل تم تجديدها أم لا؟