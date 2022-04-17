فهد الناصر: “الألعاب الخليجية”.. برعاية سامية

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، الشيخ فهد ناصر الصباح، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة أن منافسات الدورة التي تستضيفها الكويت سوف تنطلق اعتبارا من 13 مايو المقبل تحت رعاية سامية من سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسوف يكون حفل الافتتاح في 22 من الشهر ذاته على أن تستمر المنافسات حتى تاريخ 31 مايو.

وقال الناصر إن الدورة تشمل 16 رياضة مختلفة وبمشاركة جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتضم ألعاب كرة اليد، وكرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة قدم الصالات، والسباحة، وألعاب القوى، والكاراتيه، والجودو، والمبارزة، والرماية، والتنس الأرضي، والدراجات الهوائية، وهوكي الجليد، وكرة الطاولة، بالإضافة إلى رياضة الألعاب الإلكترونية، وكذلك تم اعتماد رياضة البادل التي لاقت رواجاً كبيراً بين الرياضيين في الآونة الأخيرة محلياً وعالمياً، وأضاف أن الدورة ولأول مرة في تاريخها ستشهد مشاركة العنصر النسائي توافقاً مع النظام العالمي المعمول به في الدورات والبطولات الرياضية القارية الدولية، علماً أن الألعاب التي سوف تشارك فيها المرأة هي 7 فقط: كرة قدم الصالات، والدراجات الهوائية، وألعاب القوى، وكرة الطاولة، وكرة السلة (3×3) والألعاب الإلكترونية، والبادل.

وعبر رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية عن سعادته بهذا التجمع الرياضي الخليجي على أرض الكويت وإحتضان البلاد لهذا الحدث، معرباً عن أمله في نجاح هذا العرس الرياضي الذي يجمع الأشقاء، ومتمنياً لجميع الوفود المشاركة في الدورة النجاح والتوفيق.