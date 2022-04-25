المناور لـ العرو: هل وافق “ديوان الخدمة” و”الفتوى” على النقل والتعيينات بفترة استقالة الحكومة؟

سأل النائب أسامة المناور وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، في ما إذا وافق ديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع في شأن النقل والندب والإستعانة بالخدمات والتعيينات خلال فترة استقالة الحكومة.

وقال: ما أسباب إصدار وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني قرارات بتعديل على الهيكل التنظيمي والإداري في بعض قطاعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومكتب الوزير باستحداث إدارات وأقسام ومكاتب دون أن تتضمن ديباجة القرار ما يشير إلى قرار ديوان الخدمة المدنية بالموافقة على ذلك وبالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بعدم جواز القيام بذلك دون موافقة الديوان؟

وأضاف: هل حصل الوزير على موافقة ديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع في شأن جواز القيام في إصدار أي قرارات في النقل والندب والاشراف والاستعانة بالخدمات والتعيينات وتعديل الهيكل التنظيمي خلال فترة استقالة الحكومة؟ يرجى تزويدي بأسماء من تم تعيينهم أو ندبهم أو الاستعانة بخدماتهم براتب أو مكافأة أو أجر مقابل عمل في مكتب الوزير في الوزارة أو مجلس إدارة المؤسسة أو مكتب المدير العام او نوابه، ومقدار الراتب أو المكافأة مع ما يتقاضونه من مزايا، وذلك منذ تاريخ 1-1-2021 وحتى تاريخ الإجابة على السؤال، مع تبيان تاریخ قرار كل منهم؟