الصيفي يسأل وزير الصحة عن استحداث منصب رئيس الهيئة الطبية

وجّه النائب الصيفي مبارك الصيفي سؤالاً برلمانياً إلى وزير الصحة د. خالد السعيد بشأن استحداث منصب رئيس الهيئة الطبية لبعض الأطباء دون سواهم في كافة المستشفيات.

نص السؤال:

في نهاية فبراير 2022م استحدث منصب رئيس الهيئة الطبية لبعض الأطباء دون سواهم في كافة المستشفيات.

لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:

1. ما المعايير المعتمدة لاختيارهم دون سواهم لشغل هذا المنصب ذا الصلاحيات الموسعة؟

2. ما مدى صحة أن بعض من وقع عليهم هذا الاختيار اتخذ قرارات تعسفية بحق بعضا زملائه من خلال كتب كيدية دون التحقيق معهم؟