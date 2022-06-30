انطلاق أعمال مؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز بأذربيجان بمشاركة رئيس مجلس الأمة

انطلقت في العاصمة الأذربيجانية باكو اليوم الخميس أعمال مؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز بمشاركة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم.

ونقلت وكالة الانباء الاذربيجانية عن الرئيس الهام علييف قوله في كلمة ألقاها أمام المؤتمر ان باكو بادرت الى الدعوة لتأسيس مكتب دعم لحركة عدم الانحياز لدى منظمة الامم المتحدة مشيرا الى ان هذه الدعوة لقيت تأييدا من جميع الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز التي تتولى أذربيجان رئاسة دورتها الحالية.

وأكد علييف أن بلاده ستواصل العمل ضد الظلم والذود عن القانون الدولي بصفتها رئيسا لحركة عدم الانحياز لافتا الى أن أذربيجان لمست دعم الدول الاعضاء في الحركة من خلال التصويت لانتخاب اذربيجان رئيسا للحركة.

وأشاد علييف بالدور الذي أدته حركة عدم الانحياز في دعم جهود أذربيجان واحباط المحاولات التي هدفت الى تشويه مواقف البلاد في المحافل الدولية.

وذكر ان بلاده قدمت مساعدات إنسانية ومالية لأكثر من 80 بلدا خلال جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وفي معرض حديثه عن النزاع مع ارمينيا قال علييف أن اذربيجان انتظرت 30 عاما حتى يجد المجتمع الدولي حلا لهذه القضية وانهاء الاحتلال الارمني للاراضي الاذربيجانية من دون جدوى.

ويشارك في أعمال المؤتمر وفود برلمانية من 40 بلدا وتسع منظمات برلمانية دولية لمناقشة قضية تعزيز دور البرلمانيات القومية في تشجيع السلام والتنمية المستدامة في العالم.