برشلونة يضحي بالزلزولي وجونزاليس لتحقيق حلم تشافي

يعمل نادي برشلونة على التعاقد مع مدافع جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتعاقد البارسا مع أندرياس كريستينسن مجانًا هذا الصيف، عقب انتهاء عقده مع تشيلسي، لكن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، يرغب في ضم مدافع إضافي.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن إدارة برشلونة منحت الأولوية للصفقات الهجومية في الأسابيع الأخيرة، لكنها تركز الآن على ضم مدافع جديد.

وأشارت إلى أن الفرنسي جوليس كوندي، مدافع إشبيلية، يعد الهدف الرئيسي الآن في ميركاتو برشلونة.

ويسعى البارسا لخفض طلبات إشبيلية، الذي يشترط نحو 65 مليون يورو لبيع كوندي، من خلال وضع نيكو جونزاليس أو عبد الصمد الزلزولي ضمن الصفقة.

وأوضحت أن تشيلسي كان المنافس الرئيسي لبرشلونة في صفقة كوندي، لكنه لم يقدم أي عروض حتى الآن.

وذكرت أن الوكيل الشهير خورخي مينديز، من يتوسط بين إشبيلية وبرشلونة، لحسم صفقة كوندي.