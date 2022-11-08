شعيب شعبان يسأل وزير الصحة عن نقص الأدوية في المستشفيات

وجه النائب شعيب شعبان سؤالا برلمانيا الى وزير الصحة عن وجود نقص في بعض الأدوية في المستشفيات والمستوصفات الحكومية الأمر الذي ينعكس سلبا على علاج المرضى ويحملهم كلفة إضافية بشراء الأدوية على نفقتهم الخاصة من الخارج.

وتساءل شعبان عن أسباب نقص الأدوية في مستودعات وزارة الصحة، مطالبا افادته عن الوضع الحالي للأمن الدوائي في الكويت، وكم يكفي حاجة البلاد؟، مستفسرا عن الإجراءات المزمع اتخاذها لتعزيز الأمن الدوائي في البلاد وسد نقص الأدوية.

وسأل شعبان عن مبالغ الميزانية المرصودة لدعم الأمن الدوائي خلال العامين الماضيين؟ وكم المبالغ التي أنفقت منها حتى تاريخ السؤال؟.