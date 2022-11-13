حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 14 نوفمبر 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين

حالة الطقس

نهارًا:

معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 30 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .



ليلاً:

مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 30 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

الحرارة العظمى: 29°

الحرارة الصغرى: 21°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.