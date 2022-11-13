حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 14 نوفمبر 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأثنين
14 نوفمبر 2022
حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 30 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .
ليلاً:
مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 30 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .
الحرارة العظمى: 29°
الحرارة الصغرى: 21°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
أضف تعليق