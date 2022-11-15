حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 16 نوفمبر 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة .
ليلاً:
معتدل و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق مع فرصة للغبار .
الحرارة العظمى: 32°
الحرارة الصغرى: 20°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6   قدم.
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