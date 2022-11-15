محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 16 نوفمبر 2022

15 نوفمبر، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
16 نوفمبر 2022

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة .

ليلاً:
معتدل و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق مع فرصة للغبار .

الحرارة العظمى: 32°
الحرارة الصغرى: 20&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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