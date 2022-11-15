حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 16 نوفمبر 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للحرارة و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة .



ليلاً:

معتدل و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق مع فرصة للغبار .

الحرارة العظمى: 32°

الحرارة الصغرى: 20°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.