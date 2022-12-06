محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 07 ديسمبر 2022

6 ديسمبر، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
07 ديسمبر 2022

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 32 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة و فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 22°
الحرارة الصغرى: 17&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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