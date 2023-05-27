حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 28 مايو 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأحد
28 مايو 2023
حالة الطقس
نهارًا:
حار و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .
ليلاً:
مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 43°
الحرارة الصغرى: 27°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
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