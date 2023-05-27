محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 28 مايو 2023

27 مايو، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد
28 مايو 2023

حالة الطقس
نهارًا:
حار و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

ليلاً:
مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 43°
الحرارة الصغرى: 27&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 &#160 قدم.

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