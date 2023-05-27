حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 28 مايو 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد

حالة الطقس

نهارًا:

حار و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .



ليلاً:

مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 43°

الحرارة الصغرى: 27°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.