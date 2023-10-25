دعا وفد لجنة الصداقة البرلمانية الثانية بمجلس الأمة اليوم الأربعاء الجانب الإيطالي إلى الوقوف مع حق الأبرياء في غزة والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه على القطاع.

وقال رئيس الوفد النائب الدكتور محمد الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ذلك جاء خلال لقاء وفد اللجنة برئاسة الحويلة وعضوية النواب فارس العتيبي وبدر الشمري وبدر العنزي يرافقهم سفير الكويت لدى إيطاليا ناصر القحطاني مساء اليوم مع نائب رئيس مجلس النواب الإيطالي جورجو موليه في مقر المجلس بقصر (مونتشيتوريو).

وأضاف الحويلة أن الجانب الكويتي طرح خلال اللقاء ما تتعرض له غزة من انتهاكات صارخة وسافرة للقانون الدولي الإنساني وما يتعرض له إخواننا الفلسطينيون من قتل وتدمير في حرب إبادة جماعية.

وتابع أن لقاء وفد لجنة الصداقة البرلمانية مع نائب رئيس مجلس النواب موليه كان ايجابيا وتناول مجموعة موضوعات في مقدمتها سبل تطوير العلاقات البرلمانية بين مجلس الأمة والبرلمان الإيطالي وتطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية وغيرها بناء على العلاقة التاريخية المميزة التي تربط الكويت وإيطاليا اللتين تستعدان للاحتفال بالذكرى ال60 للعلاقات الدبلوماسية.

كما بحث اللقاء قضية إقدام المحكمة الاتحادية العراقية على إلغاء اتفاقية (خور عبد الله) وهي الاتفاقية التي وقعتها حكومتا الكويت والعراق وصادق عليها برلمانا البلدان وأودعت لدى الأمم المتحدة.

وأوضح الحويلة “ناشدنا إيطاليا من أجل الوقوف مع الحق الكويتي باحترام القرارات الدولية وضرورة التزام العراق بها وعدم القيام بإجراء تخرق الاتفاقية من طرف واحد”.

وأشاد رئيس وفد لجنة الصداقة البرلمانية بالأجواء الايجابية والصريحة التي سادت اللقاء الذي يعد الأول ضمن مجموعة لقاءات مهمة معربا عن تطلعه للقاء إيجابي مع نائب رئيس مجلس الشيوخ ماوريتسيو غاسبار يوم غد الخميس ومع أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الإيطالية – الكويتية.

واجتمع وفد لجنة الصداقة البرلمانية الثانية بمجلس الأمة كذلك بنائب رئيس اللجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب باولو فورمينتيني وعضو اللجنة الدائمة لسياسات الاتحاد الأوروبي باتريتسيا ماروكو.