سفير الكويت في روما: زيارة وفد لجنة الصداقة البرلمانية إلى إيطاليا وطدت جسور التواصل بين البلدين

أشاد سفير دولة الكويت لدى إيطاليا ناصر القحطاني اليوم السبت بنتائج زيارة وفد لجنة الصداقة البرلمانية الناجحة إلى إيطاليا باعتبارها رافدا من روافد الدبلوماسية الكويتية من أجل حشد الدعم البرلماني الإيطالي وتعميق العلاقات الثنائية.

وقال القحطاني في تصريح لـ(كونا) إن زيارة وفد لجنة الصداقة البرلمانية ساهمت بفعالية في مد وتوطيد جسور التواصل البرلماني بين البلدين والشعبين الصديقين وتعكس عمق العلاقات الثنائية بين الكويت وإيطاليا “خصوصا أننا نستعد للاحتفال العام المقبل بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية”.

وأشار إلى أن لقاءات الوفد الكويتي العديدة بقيادات البرلمان الايطالي كانت مثمرة وسادتها روح الصداقة وشملت محادثات معمقة وصريحة حول أوجه العلاقات الثنائية المتميزة على الأصعدة كافة وسبل تعزيزها كما سمحت بتناول موضوعات مهمة تخص الوضع الإقليمي والتطورات الراهنة في المنطقة.

ونوه بحرص القيادات البرلمانية الإيطالية خلال كل اللقاءات على الإشادة بسياسة الكويت الحكيمة الرصينة بنهجها التوافقي ودورها الأساسي في بناء وتدعيم أسس الاستقرار وحفظ السلم في المنطقة الإستراتيجية والعالم أجمع.

وأكد السفير القحطاني أهمية دور لجنة الصداقة البرلمانية بمجلس الأمة وزيارتها التي تمثل الدبلوماسية البرلمانية للكويت والتي ترافق وتواكب الدبلوماسية الرسمية وتدعم السياسة الخارجية للدولة.

وأشاد بجهود الوفد البرلماني في طرح القضايا الراهنة ذات الأهمية على قيادات ومسؤولي البرلمان الإيطالي الذين أكدوا رفض إلغاء اتفاقية (خور عبد الله) المعتمدة بشكل أحادي ومطالبة العراق بضرورة الوفاء بالالتزامات المترتبة على الاتفاقية التي تندرج ضمن المعاهدات الدولية لدى الأمم المتحدة.

وقال إن إيطاليا بموقفها القوي والنبيل ومشاركتها الفعالية في تحرير الكويت التي أسست لصداقة خاصة تواصل تضامنها الثابت مع الكويت وتأييد مطالبها المشروعة باحترام مقررات الأمم المتحدة والقانون الدولي في الاتفاقيات المبرمة بين الدول كما هو في اتفاقية (خورعبد الله).

كما شدد على أن الزيارة الناجحة لوفد مجلس الأمة الذي اجتمع كذلك مع مجموعة الصداقة البرلمانية الإيطالية – الكويتية تؤسس لنقلة نوعية جديدة في العلاقات بين مجلس الأمة والبرلمان الإيطالي بما يوسع الأرضية لعلاقات الشراكة والصداقة الثنائية.

واختتم وفد لجنة الصداقة البرلمانية الثانية في مجلس الأمة برئاسة النائب الدكتور محمد الحويلة وعضوية النواب فارس العتيبي وبدر الشمري وبدر العنزي زيارة رسمية إلى إيطاليا التقى خلالها كلا من نائب رئيس مجلس النواب الإيطالي ونائب رئيس مجلس الشيوخ ماوريتسيو غاسباري ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي.