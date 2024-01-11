حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 12 يناير 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة

حالة الطقس

نهارًا:

معتدل و غائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 – 35 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .



ليلاً:

مائل للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 23°

الحرارة الصغرى: 08°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

5 – 2 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 1 قدم.