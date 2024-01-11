حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 12 يناير 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الجمعة
12 يناير 2024
حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 – 35 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .
ليلاً:
مائل للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 23°
الحرارة الصغرى: 08°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
5 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 1   قدم.
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