“البلدية”: إزالة الكافيه المخالف بالصبية تمت تطبيقاً للقوانين واللوائح

أوضحت بلدية الكويت أن كافة الاجراءات الرقابية المتخذة بحق صاحب أحد الكافيهات المخالفة في الصبية تمت طبقاً للوائح وأنظمة البلدية، مشددة بأنه لا يوجد أي ترخيص لإقامة كافية أو منتزه سياحي للعائلات في منطقة الصبية.

وبيّنت أن المواطن المخالف سبق له أن أقام نشاطاً غير مرخص في مكان آخر بالقرب من مكان التعدي الأخير وتم انذاره وقام بتوقيع تعهد وتمت الإزالة من قبل البلدية.

وأكدت البلدية أنه بعد قيام الفريق الرقابي بالكشف ميدانياً بشأن تعدٍ آخر على أملاك الدولة بمنطقة الصبية اتضح أنه لنفس المواطن المخالف في الموقع السابق وبهذا يكون ذات المخالف قد عاود المخالفة في مكان آخر بعد إصداره لترخيص مؤقت لإقامة مخيم ربيعي لكنه في حقيقة الأمر يستغل كمنتزه للعائلات بالإضافة إلى كافيه دون الحصول على تراخيص من البلدية وعليه تم إلغاء ترخيص المخيم لاستخدامه من قبل المواطن المخالف في غير الغرض المخصص له.