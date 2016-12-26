عمان: 7 سيدات يفزن في انتخابات مجالس البلدية

أعلنت سلطنة عمان اليوم الاثنين فوز سبع نساء في انتخابات مجالس البلدية للفترة الثانية (2017 ـ 2020).

وقالت اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية ان النساء تمكن من حجز سبعة مقاعد من اصل 202 موضحة ان المتنافسين في الانتخابات بلغ عددهم 731 بينهم 23 امرأة.

وبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات التي تجرى للمرة الثانية بتاريخ السلطنة بعد انتخابات الفترة الاولى التي جرت في ديسمبر 2012 حول 623 ألف و224 ناخبا وناخبة.

وتمتد فترة المجالس البلدية اربع سنوات حيث تقدم الآراء والتوصيات المتعلقة بالجوانب الخدمية والتنموية وتطويرها في نطاق المحافظة وذلك في حدود السياسة العامة للدولة وخطتها التنموية.