الداهوم يطالب بالاستعجال في جلسة الغد بقانوني “الجنسية” و”الانتخاب”

شارك عدد من النواب السابقين والحاليين والمغردين في هاشتاق #حدد_موقفك وذلك لحث النواب على الاستعجال في دعم قضيتي “الجنسية” وقانون “العزل السياسي”.

من جهته طالب النائب السابق د.بدر الداهوم بالاستعجال بقانون الجنسية وتعديل قانون الانتخاب.

وقال الداهوم لابد من الاستعجال بقانون الجنسية وتعديل قانون الانتخاب في جلسة الغد حتى لايتم التلاعب في هذه الألفاظ المطاطة وتحديدها.

لابد من الاستعجال بقانون الجنسية وتعديل قانون الانتخاب في جلسة الغد حتى لايتم التلاعب في هذه الالفاظ المطاطة وتحديدها#حدد_موقفك — د. بدر الداهوم (@aldahoombdr) ٢٦ ديسمبر، ٢٠١٦

غدا وفي جلسة مجلس الامه ستنتهي كل الاعذار الموجوده في العالم امام التصويت وخياراتك ولن نقبل اي عذر اطلاقا.#حدد_موقفك — حمود فهد الهاجري (@alhajrilawyer) ٢٦ ديسمبر، ٢٠١٦