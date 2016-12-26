برلمان

الداهوم يطالب بالاستعجال في جلسة الغد بقانوني “الجنسية” و”الانتخاب”

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منذ 38 دقيقة
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شارك عدد من النواب السابقين والحاليين والمغردين في هاشتاق #حدد_موقفك وذلك لحث النواب على الاستعجال في دعم قضيتي “الجنسية” وقانون “العزل السياسي”.

من جهته طالب النائب السابق د.بدر الداهوم بالاستعجال بقانون الجنسية وتعديل قانون الانتخاب.

وقال الداهوم لابد من الاستعجال بقانون الجنسية وتعديل قانون الانتخاب في جلسة الغد حتى لايتم التلاعب في هذه الألفاظ المطاطة وتحديدها.

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