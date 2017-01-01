الدوسري : تجنيس ما لا يقل عن ألفي “بدون” خلال 2017

كشف رئيس لجنة غير محددي الجنسية (البدون) النائب ناصر الدوسري أنه يعكف على صياغة اقتراح بقانون لتجنيس ما لا يقل عن 2000 من فئة البدون خلال العام الحالي 2017 وهو القانون الذي كان معمولا به خلال الفترة الماضية.

وأشار الدوسري في تصريح لصحيفة «الأنباء» الى ان قانون تجنيس الـ 4000 لم يحقق الهدف المرجو منه، وهو تجنيس المستحقين لأسباب عدة على رأسها عبارة «ما لا يزيد» والتي أعطت المساحة الشاملة والصلاحية للجهات المختصة لتجنيس 1 أو 4000 في العام الواحد، وهذا لا يحقق الهدف من إعطاء تلك الفئة لحقوقها.

وبين الدوسري ان هناك أولويات عدة للجنة على رأسها منح الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية «وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تحديد مكامن الخلل وسنستدعي القائمين على الجهات المعنية الحكومية» للنظر في آخر ما توصلوا اليه لحل تلك الإشكالية.