ترمب لن يستخدم الحساب الرسمي للرئاسة الأمريكية على “تويتر”

قال أحد المراسلين الصحفيين المكلفين بمتابعة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، أن رئيس الولايات المتحدة الجديد لن يستخدم الحساب الرسمي للرئاسة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأضاف كيلي أودونيل المراسل في تلفزيون “إن بي سي”، والمكلف بمتابعة أنشطة ترامب، الذي سيتسلم مقاليد البيت الأبيض، يوم الجمعة المقبل، أن “ترامب لن يستخدم الحساب الرسمي للرئاسة على تويتر، وسيواصل استخدام حسابه الخاص”.

يشار أن ترامب الذي يستعد للصعود إلى سدة الرئاسة في واشنطن، ينشر على “تويتر” أهم التصريحات ومواقف الولايات المتحدة إزاء الأحداث المحلية والعالمية، والخطط المتعلقة بتلك الأحداث والقضايا.

ويحظى الحساب الخاص لترامب بمتابعة أكثر من 20 مليون شخص، بينهم سياسيون وصحفيون.

ومن المقرر أن يجري تنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحدة رسمياً، يوم الجمعة المقبل، الموافق لـ 20 يناير/كانون ثانٍ الجاري.