صحة بوش الأب تتدهور ويدخل العناية الفائقة

أدخل الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب (92 عاماً) قسم العناية الفائقة، أمس الأربعاء 18 يناير/ كانون الثاني 2017، إثر تدهور صحته بعدما أصيب بالتهاب رئوي استدعى نقله السبت إلى مستشفى في هيوستن تتعالج فيه أيضاً زوجته باربرا.

وقال جيم ماكغراث، المتحدث باسم الرئيس الجمهوري الأسبق الذي تولى السلطة لولاية واحدة من 1989 وحتى 1993 إن بوش “أدخل قسم العناية الفائقة… بسبب مشكلة تنفسية حادة متصلة بالتهاب تنفسي”.

وأضاف في بيان أن “الأطباء أجروا تدخلاً لحماية وتحرير المجاري التنفسية لديه، مما تطلب تخديره. الرئيس بوش في حالة مستقرة، ويخلد للراحة في وحدة العناية الفائقة، حيث سيبقى من أجل المراقبة”.

كذلك فإن زوجة الرئيس الأسبق بابرا بوش (91 عاماً) أدخلت بدورها إلى المستشفى على سبيل الوقاية، بسبب إصابتها بـ”تعب وسعال”، بحسب البيان نفسه.

والرئيس بوش يعرف جيداً هذا المستشفى في هيوستن، إذ إنه أدخل إليه مراراً في السنوات الأخيرة مع تدهور صحته أكثر فأكثر. وفي يوليو/ تموز 2015 كان السبب إصابته بكسر في إحدى فقرات عموده الفقري، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2014 بسبب مشاكل تنفسية، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بسبب التهاب حاد في القصبات الهوائية، استدعى بقاءه في المستشفى لشهرين.