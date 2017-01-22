نتانياهو للشعب الإيراني: نحن أصدقاؤكم ولسنا أعداءكم

بعث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو برسالة مصالحة إلى الشعب الإيراني قائلا “نحن أصدقاؤكم ولسنا أعداءكم”.

وفي تسجيل مصور بث على صفحته على موقع “فيسبوك”، خاطب نتانياهو الشعب الإيراني بالإنجليزية وبترجمة بالفارسية قائلا إنه يعتزم إجراء مناقشة قريبا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول كيفية مواجهة التهديد الذي يمثله النظام الإيراني الذي يدعو إلى تدمير “إسرائيل”.

إلا أن نتانياهو في الوقت نافسه ميز بين النظام والشعب.

وأضاف قائلا “لديكم تاريخ مشرف. لديكم ثقافة ثرية. للأسف، أنتم مكبلون من قبل استبداد ثيوقراطي”.

وتعتبر إسرائيل إيران أكثر أعدائها خطورة بسبب برنامجها النووي وتطويرها صواريخ طويلة المدى واستمرارها في دعم جماعات مسلحة مناوئة لإسرائيل.

ويرى نتانياهو أن إيران المسلحة نوويا تمثل تهديدا وجوديا لبلاده.