بارزاني يهدد: سأعلن استقلال كردستان في اللحظة التي يتولى فيها المالكي رئاسة الوزراء

هدّد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني بإعلان استقلال الإقليم إذا تولى نوري المالكي رئاسة الحكومة العراقية قائلاً: «سأعلن استقلال كردستان في اللحظة التي يتولى فيها المالكي رئاسة الوزراء وليكن ما يكون ومن دون الرجوع إلى أحد… لا يمكن أن أقبل البقاء في عراق يحكمه المالكي»، وذلك رداً على سؤال حول موقفه من عودة المالكي.

وأشار بارزاني في تصريح صحفي الى أن «عملية الإطاحة برفيقه وقريبه هوشيار زيباري من حقيبة المال، التي كان يتولاها، كانت موجهة ضد رئيس الوزراء حيدر العبادي وعملية الموصل، لإسقاط الأول وإفشال الثانية، وإعادة نوري المالكي إلى منصب رئيس الوزراء».

وكشف إنه صارح العبادي وقادة سياسيين التقاهم في بغداد بأن «العراقيين فشلوا في بناء شراكة حقيقية فيما بينهم، وأنه من الأفضل أن نكون جيرانا طيبين».

من جهة ثانية، رأى بارزاني أن ما تحقق في معركة الموصل حتى الآن يشكل ضربة قاصمة لتنظيم «داعش»، لكنه امتنع عن التكهن بالموعد المحتمل لحسم معركة الموصل بصورة نهائية.

وقال إن «خسائر البيشمركة منذ بدء القتال ضد (داعش) بلغت 1668 قتيلا و9725 جريحا، في حين كانت خسائر التنظيم 15 ألف قتيل».