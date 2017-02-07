“الجامعة” تفصل 300 طالب وطالبة..لانخفاض معدلاتهم

عمدت جامعة الكويت إلى فصل ما يزيد على 300 طالب وطالبة في كافة الكليات التابعة لها بسبب انخفاض المعدل منهم طلبة على وشك التخرج وآخرون في بداية مشوارهم الدراسي.

وأرجعت مصادر مطلعة انخفاض معدل الطلبة المفصولين إلى وجود خلل عجزت إدارة الجامعة على تفاديه حتى اليوم وهو قلة الشعب الدراسية المتوفرة للطلبة وتعسف بعض الأساتذه في رصد الدرجات للطالب.

وذكرت المصادر ان النظام الالكتروني الجديد الذي تعمل به الجامعة بدأ بفصل الطلبة تلقائياً ودون اتاحة المجال للطالب لمعرفة مدى امكانية استمراره وتعديل وضعه.

وأوضح انه بمجرد نزول نتائج الفصل الدراسي يصدر البرنامج انذاراً للطالب ويعلنه بالفصل إن كان لديه انذاران سابقان تكون صادرة في بعض الأحيان لأسباب غير منطقية أو مجهولة في رصد الدرجات، وكأن الجامعة تسعى لفصل الطلبة لكي تزيد من طاقتها الاستيعابية استعداداً لأزمة القبول التي قد تواجهها في العام الدراسي المقبل.