“التربية”: تعاقدات المعلمين الخارجية للعام المقبل من مصر والأردن فقط

حددت وزارة التربية دولتين فقط هما مصر والأردن، لاستقدام معلمين ومعلمات جدد منهما عبر لجان التعاقدات الخارجية التي ستبدأ عملها في أبريل المقبل.

وبين قطاع التعليم العام ان المطلوب من التعاقدات الخارجية، لن يكون إلا في التخصصات النادرة غير المستوفاة محلياً، حيث أن هناك وفرة في تخصصات اللغة العربية «إناث» والاجتماعيات والتربية الإسلامية

و سيتم تشكيل لجنتين من أجل إجراء المقابلات للمعلمين والمعلمات على أن يتم إنهاء إجراءات السفر والتعاقد من قبل القطاع الإداري قبل بداية العام الدراسي المقبل 2018/2017.

والتخصصات المطلوبة من مصر هي مواد الرياضيات والتربية الموسيقية والتربية البدنية.

أما الأردن، فسيتم التعاقد فيها مع معلمين ومعلمات في تخصصات اللغة الفرنسية واللغة الإنكليزية، والرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء والجيولوجيا.

وطلب قطاع التعليم العام قد طلب من نظيره الإداري سرعة التواصل مع الملحق الثقافي لكلا البلدين (مصر والأردن)، وإنهاء جميع الإجراءات المطلوبة والإعلان عن التخصصات المطلوبة في أقرب وقت.