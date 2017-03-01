سياسيون مصريون يؤكدون انهيار شعبية السيسي ويتخوفون من تزويره الإنتخابات الرئاسية 2018

أكد خبراء سياسيون أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يصمد أمام المنافسة خلال الترشح لفترة ولاية ثانية بالانتخابات الرئاسية المقبلة بعام 2018، مؤكدين أن الفشل الذي حققه النظام خلال عهده أدى إلى تراجع رهيب في شعبيته، ما قد يؤدي إلى خسارته أمام منافسه بفارق كبير خلال الجولة الأول للانتخابات المقبلة.

ورجح الخبراء، أن هناك احتمالين يؤديان إلى نجاح السيسى بفترة ولاية ثانية، وهما “أن يقوم النظام الحالي بمساعدة أعوانه فى تزوير الاستمارات لصالح السيسي ، أما الاحتمال الثاني تخويف الشعب بعدم النزول للإدلاء بالأصوات لاختيار المرشح، ويقوم باستغلال هذا لدفع بعناصر من الشرطة بزى مدني للإدلاء بأصواتهم لمرشح واحد وهو السيسي ويفوز بفترة ولاية ثانية وهو الاحتمال الأقرب للواقع”.

وأكد الدكتور عبد الله الأشعل، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية، أن هناك فريقًا رئاسيًا مدنيًا يمثل مختلف الأطياف السياسية لدخول الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا أنه سيعلن خطته للشعب في أقرب وقت ممكن، نظرًا للظروف التي وصفها بالعصيبة التي يمر بها الوطن.

وأضاف الأشعل، أن السيسي لن يصمد على الإطلاق أمام أي منافسة حقيقة في الانتخابات رئاسية المقبلة، نظرًا لضعف شعبيته السيسي في دخول في منافسة أمام أحد، موضحًا أن النظام أصبح يومًا بعد يوم عبئًا ثقيلاً على الشعب، لذا يجب على النظام الحالي أن يتحلي بالأخلاق والمسئولية في التعاطي مع هذه الأمور بجدية حتى تكون الانتخابات نزيهة مثل الدول المتقدمة.

وتخوف الأشعل، من التلاعب الذي سيلجأ إليها النظام لحسم الانتخابات الرئاسية لصالح السيسى وهذا الأقرب للواقع، مطالبًا القوى المدنية والسياسية بإعلاء مصالحة الدولة، التي ضاعت هيبتها خلال عهد السيسى، بسبب الأزمات والإخفاقات التي تلاحق الدولة لحد وقتنا هذا.

واتفق معه الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على عدم صمود السيسى أمام منافسة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن هناك حالة من الغضب الشعبي ضد النظام بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة والتي أدت إلي الارتفاع الرهيب في الأسعار السلعة والمنتجات بالأسواق.

وأضاف دراج أن الفشل الذي يلاحق النظام داخليًا وخارجيًا أدى إلى انهيار شعبيته خلال الشهور الماضية، وتدمير هيبة الدولة داخليًا، بجانب الفشل في تدمير الإرهاب في مصر وخاصة في سيناء، فضلاً على الوعود التي لم تنفذ منذ تولية السيسي مقاليد الحكم، مؤكدًا أن السيسى سيكون أكبر الخاسرين في العملية الانتخابية المقبلة.