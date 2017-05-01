وفيات اليوم الأحد 30 / 4 / 2017

رثعة ناصر فلاح العجمي، 68 عاما، (شيعت)، العزاء بالمقبرة فقط، تلفون: 99687477.

فاطمة أحمد اسفنديار محمد، 73 عاما، (شيعت)، بنيد القار، حسينية عاشور، تلفون: 97888239.

فهد أحمد عبدالله بورحمه، 39 عاما، (شيع)، رجال: الرميثية، ق11، ش115، م18، تلفون: 99780803، نساء: الرميثية، ق4، شارع أحمد بن حنبل، ج43، م64، تلفون: 94788111.

سالم عيد المشوط، 52 عاما، (شيع)، رجال: أبو حليفة، ق1، ش فيصل المالك الصباح، م31، تلفون: 65786766، نساء: الصباحية، ق4، ش6، م566، تلفون: 99021995.

عبدالله أحمد يوسف العومي، 71 عاما، (شيع)، رجال: النزهة، ق2، ش23، م7، تلفون: 99627966، نساء: السرة، ق4، ش10، م3، تلفون: 66600670.

رشيد صباخ خلف العنزي، 89 عاما، (شيع)، جابر الاحمد، ق2، ش11، م618، تلفون: 96622665، 99039262، 97650505.

عبدالمحسن بندر سعيد بن عيد المطيري، 52 عاما، (شيع)، رجال: حطين، ق1، ش13، م22، ديوان بن عيد، تلفون: 99498588، نساء: السرة، ق4، ش1، م103، تلفون: 90035353.

محمد فارس محمد الدويهيس، 82 عاما، (يشيع بعد صلاة عصر الغد)، رجال: العدان، ق8، ش18، م13، تلفون: 99426911، 66384438، نساء: الدسمة، ش بلقيس، ق1، م27، تلفون: 97972362.