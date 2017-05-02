أميركا تحذر مواطنيها من السفر لأوروبا بسبب مخاطر هجمات إرهابية

صدرت وزارة الخارجية الأميركية يوم أمس الاثنين تحذيرا في شأن السفر لأوروبا، قائلة إنه ينبغي للمواطنين الأميركيين الحذر من التهديد المتواصل من هجمات إرهابية في أنحاء القارة.

وفي التحذير استشهدت الوزارة بأحداث وقعت أخيراً في فرنسا وروسيا والسويد والملكة المتحدة وقالت إن تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة «لديهما القدرة على تخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية في أوروبا».

وانتهى في فبراير تحذير السفر السابق للوزارة في شأن أوروبا الذي كانت قد أصدرته قبل موسم العطلات الشتوية.

وقال مسؤول بالوزارة إن تحذير يوم أمس الاثنين ليس مدفوعا بتهديد محدد لكنه إقرار باستمرار مخاطر التهديدات خاصة قبل موسم العطلات الصيفية.

وينتهي أجل التحذير في الأول من سبتمبر.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأميركية أن المراكز التجارية والمنشآت الحكومية والفنادق والأندية والمطاعم وأماكن العبادة والمتنزهات والمطارات ومواقع أخرى كلها أهداف محتملة لهجمات.