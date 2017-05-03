وفيات اليوم الثلاثاء 2 / 5 / 2017

زينب عمر علي بو حمد، 28 عاما ، شيعت ، الدعية، ق2 ، ش 27 حسينية بو حمد ، ت: 99663607 ، 99833712.

سكينة عبد الله مكي الصيرفي، 84 عاما، شيعت، رجال: مسجد البحارنة، الدعية، نساء: السرة ، ق 4 ، ش 1 من شارع أحمد عبدالجليل ، م 80 ، هاتف: 99295345 ، 97983178 ، 25342117.

حسن عبدالرحمن البصيري، 64 عاما ، شيع ، رجال: القادسية ، ق 8 ، ش 83 ، م 3 ، نساء: خيطان، ق1 ، ش 151 ، م 13 ،ت: 66182979.

محمد مبارك محمد الحيدر، 52 عاما ، شيع ، رجال: الروضة، ق2 ، ش 26 ، م 29 مقابل الدائري الرابع ، نساء: الروضة ، ق 4 ، ش 46 ، م 17 ، ت: 90087277 ، 99999060.

سارة فهد عبد العزيز الفودري، 31 عاما ، تشيع الأربعاء بمقبرة صبحان ، العزاء بالمقبرة ،ت: 99828737 ، 99555779.

زهرة صالح خلف علي الوزان، زوجة ، خلف أحمد خلف الوزان، 49 عاما ، تشيع الأربعاء ، رجال: مسجد الوزان ، مشرف مقابل أرض المعارض ، نساء: الدسمة ، ق 4 ، ش 42 ، م 5، عزاء النساء فترة العصر فقط ، هاتف: 99800085