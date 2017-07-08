قبيل لقاءه “بوتين”.. #ترمب : روسيا ربما تدخلت بالانتخابات

أقر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس أن روسيا “ربما” تدخلت في انتخابات الرئاسة 2016؛ مستدركاً أن دولاً أخرى ربما تدخلت أيضاً.

وقال ترامب، خلال زيارة إلى وارسو ببولندا قبل أن يحضر قمة العشرين غداً في ألمانيا والتي سيلتقي على هامشها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “لقد قلت ببساطة شديدة: أعتقد أن روسيا ربما تكون قد تدخلت، وأعتقد أن دولاً أخرى ربما تدخلت. لا أستطيع التحديد؛ ولكنني أعتقد أن الكثير من الناس تدخلوا”.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”، كرر ترامب أيضاً اتهاماته لسلفه باراك أوباما بأنه كان يعلم أن روسيا تتدخل في الانتخابات، وغض الطرف عن ذلك؛ لأنه “اعتقد أن المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون ستفوز بالانتخابات”.

من جهة أخرى، وصف الرئيس الأمريكي تصرفات روسيا بأنها “مزعزعة للاستقرار”؛ مشيراً إلى العمل مع الحلفاء لمواجهة هذه التصرفات.

وكان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض “إتش.آر. ماكماستر”، قد قال الأسبوع الماضي: إنه لم يتحدد بعد جدول أعمال الاجتماع الذي سيكون أول لقاء بين الزعيمين.

وتابع “مكماستر”: “كما أوضح الرئيس فإنه يود أن يكون للولايات المتحدة وللغرب بأكمله علاقات بنّاءة أكثر مع روسيا؛ لكنه أوضح أيضاً أننا سنفعل ما هو ضروري لمواجهة سلوك روسيا المزعزع للاستقرار”.