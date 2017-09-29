تركيا.. أم سورية وابنتها تلدان في نفس اللحظة بعمليتين قيصريتين

وضعت “فاطمة بيرينجي” (42 عامًا) وابنتها “غادة بيرينجي” (21 عامًا) طفليهما في نفس اللحظة، بعدما أجرى لهما أطباء أتراك عملية قيصيرية في ولاية قونيا وسط تركيا.

وكانت فاطمة وابنتها – من أصول التركمانية – قد هربتا قبل 3 سنوات من سوريا بسبب الحرب ولجئتا إلى ولاية قونيا بمنطقة الأناضول.

وبعد ملاحظة الأم وابنتها علامات الحمل، تابعتا حالتهما الصحية عند أطباء أتراك حتى وضعتا مولوديهما في نفس اللحظة وبنفس المستشفى بعمليتين قيصريتين متزامنتين، وهو الأمر الذي يحصل لأول مرة في العالم، على حد تعبير الأطباء.

وأطلقت فاطمة وابنتها غادة على مولوديهما اسم “رجب” و”طيب” احترامًا وشكرًا لمساعدات واهتمام الرئيس أردوغان للاجئين سوريين في البلاد.

وقال طبيب أمراض النساء والتوليد “نائم أونسال” إنه تفاجئ عندما عرف بحمل الأم وابنتها في نفس الفترة.

وأضاف: “هذه معجزة لم نراها من قبل وقد تم تسجيلها في تاريخ الطب”.

وعبرت الأم “فاطمة بيرينجي” عن سعادتها قائلة: “أنا سعيدة جدا، قد أصبحت أمًا وجدة في نفس اللحظة”.

وأضافت ابنتها “غادة بيرينجي”: “نشكر الكل، نحن سعداء جدا، اليوم أصبحت أمًا وأختًا في نفس الوقت”.