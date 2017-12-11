اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في رام الله

اندلعت مواجهات، اليوم الاثنين، بين شبان فلسطينيين وقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدخل مدينتي رام الله والبيرة، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن الجيش استخدم الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وأضاف الشهود إن شبان رشقوا جيش الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة والعبوات الفارغة. ولم يسجل حتى الساعة وقوع إصابات.

ويأتي ذلك على إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب متلفز من البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، اعتراف بلاده رسمياً بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.

وأدى القرار إلى موجة إدانات واحتجاجات متواصلة في العديد من الدول العربية والإسلامية والغربية، وسط تحذيرات من تداعياته على استقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة ضمن أي حل مستقبلي، استنادا لقرارات الشرعية الدولية.