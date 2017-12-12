طالبة كويتية تحرز المركز الثاني لمسابقة الكتابة العالمية في كوريا الجنوبية

أحرزت الطالبة الكويتية آلاء التركي المركز الثاني في مسابقة الكتابة التابعة لمسابقة (اي ليفل) العالمية التي أقيمت في كوريا الجنوبية.

وقالت سفارة دولة الكويت لدى كوريا الجنوبية في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن الطالبة آلاء حصلت على المركز الثاني في المسابقة بعد منافسات شارك فيها نحو ستة آلاف طالب حول العالم.

وأضافت أن سفير دولة الكويت لدى كوريا الجنوبية بدر العوضي قدم هدية تذكارية للطالبة آلاء بمناسبة فوزها ورفعها اسم الكويت عالميا.

وتعنى المسابقة في مجالات الرياضيات والأدب الإنكليزي وتبحث عن الموهوبين والاعتراف بهم من جميع أنحاء العالم.

يذكر أن المسابقة تابعة لشركة (دايكيو) التي أسست عام 1976 ولديها 19 فرعا حول العالم منها أمريكا وكندا ومقرها الرئيسي في كوريا الجنوبية.