وفيات اليوم الإثنين 18-12-2017

– محمد زيد الراشد، 80 عاما، (شيع)، الرجال: صباح الناصر، ق2، ش7، م10، تلفون: 99800026، النساء: الأندلس، ق9، ش5، م201.• – فاطمة محمد صالح العوضي، أرملة: نجم عبدالله محمد المنصوري، 77 عاما، (شيعت)، الرجال: مبارك الكبير، ق1، ش17، م25، تلفون: 99995574، النساء: الروضة، ق5، ش المسعودي، م3، تلفون: 99507440.

– سلاف محمود حسن، أرملة: عبدالعزيز بشير صلبوخ، 66 عاما، (شيعت)، الرجال: الروضة، صالة دسمان، ق2، شارع علي سليمان بوكحيل، تلفون: 99743211، النساء: المنقف، ق4، ش60، م14، تلفون: 99515809.

– أمينة عبدالسيد الفيلكاوي، أرملة: عبدالعزيز خليل بوراشد، 83 عاما، (تشيع بعد صلاة عصر غد الثلاثاء)، الرجال: العدان، ق2، ش55، م25، تلفون: 99014933، النساء: العمرية، ق3، ش8، م22.

– عبدالله إبراهيم خالد الحساوي، 56 عاما، (يشيع التاسعة صباح غد الثلاثاء)، الرجال: العدان، ق2، ش64، م1، تلفون: 97333130، النساء: مشرف، ق6، ش7، ج2، م7، تلفون: 55667353.

– تركية حسن صالح، أرملة: خالد مخلف اللحيدي العنزي، 61 عاما، (تشيع بعد صلاة عصر غد الثلاثاء)، الرجال: سعد العبدالله، ق1، ش103، م395، تلفون: 66691619، النساء: سعد العبدالله، ق1، ش103، م395.