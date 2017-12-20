“التطبيقي” : اليوم تخريج الدفعة الأولى من دورة “تفتيش أمن المطار”

تحت رعاية وحضور نائب المدير العام لشئون التدريب المهندس / طارق يوسف العميري بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يحتفل المعهد العالي للخدمات الإدارية بتخريج الدفعة الاولي من خريجي برنامج تفتيش امن المطار وذلك اليوم الأربعاء الموافق على مسرح المعهد العالي للاتصالات والملاحة في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وصرح نواف خلف الخرينج المشرف العام لبرنامج تفتيش امن المطار باننا نفتخر بتخريج الدفعة الأولى من طلاب المعهد العالي للخدمات الإدارية.

وقد نوه الخرينج بانه تم الاتفاق بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (المعهد العالي للخدمات الإداريّة ) ووزارة الداخلية لإلتحاق كوادر بشريّة مُدربة لسوق العمل، ومن منطلق سياسة الإدارة العُليا في الهيئة والعمل على مايُسمى بـ “مشروع التدريب المُنتهي بالتوظيف”، تمّ الاتفاق على تبنّي المعهد العالي للخدمات الاداريّة لبرنامج ( تفتيش أمن المطار ) ليكونوا واجهة مُشرفة لدولة الكويت.

كما افاد الخرينج بانه عدد المتدربين قيد الدراسة ٦٦٠ متدرب ومتدربه ويتم إلتحاق المتدربين بعد تخرجه بوظيفته مباشرةً دونَ عناء الانتظار في ديوان الخدمة المدنيّة، ويُعيّن على الدرجة الخامسة بـ ٣ علاوات.

كما صرح الخرينج بان عدد المتدربين المتوقع تخرجهم في هذا الفصل ١٥٥ متدرب، وتمّ إلتحاقهم في تدريب ميداني بمطار الكويت الدولي في الصيف الماضي وأدّوا عملهم في التدريب الميداني بكل إتقان والتزام وكانوا واجهة مُشرفة للكويت في أروقة المطار، وبسبب تميّزهم بالتدريب والاشادة بالمتدربين التي تلقاها المعهد العالي للخدمات الادارية من قِبل ادارة أمن المطار بقطاع المنافذ جعلوهم يعملون بشكل تطوعي اضافي وقبِلوا طلبتنا المتدربين وبشكل نظام الشفتات.

كما افاد الخرينج انه من ضمن المواد الدراسيّة التي يتلقاها المتدرب متنوعه ومتعدد من المعارف والمهارات من خلال المقرارات التخصصيه كنظمه المطارات وامن المتفجرات ومهارات التعامل مع الاخرين وامن الشحن والمواد الخطره واجراءات التعامل مع البعثات والهيئات الدبلوماسيه والاجراءات الامنيه والتفتيش الامني بالإضافة إلى المواد الاداريه التابعة لإدارة أمن المطار والطيران المدني.

وذكر نواف الخرينج بانه المعهد يعمل على تخريج كوادر مدربه ومتخصصة تخدم سوق العمل من خلال التخصصات بالمعهد تماشيا مع خطة التنمية في الدولة حيث يقوم البرنامج بتدريب الطلبة علي المهارات والتقنيات الحديثة واللازمة لشعل الوظيفة وبما يتناسب مع سوق العمل.

كما أثنى على دور وزارة الداخلية وبالأخص الإدارة العامة لأمن المطار وجميع قياداتها بما قام به من مجهودات ومساعدات لإنجاح البرنامج ولا يفوتني ان اثني علي اخواني واخواتي أعضاء الهيئة التدريبية والإدارية بالهيئة على جهودهم المتواصلة مع ابناءهم المتدربين.

والاحتفال غدا يؤكد انهم لم يبخلوا على كل متدرب بالوقت والجهد مما جعل منهم نخبه متميزة تكرمهم الهيئة وتسعد بهم وهي تعدهم لخدمة وطنهم الحبيب وبناء كويت المستقبل.