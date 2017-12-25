“أوووووه”..كاكاو بوعلي!

يبدو أن الكاكاو هو أحد المفردات المهمة في الخلطة السحرية السياسية لدى العديد من الساسة.. فبعد أن كان الكاكاو السويسري الفاخر هو أحد مفردات عصر”رئيس وزراء سابق”.. وبعد أن كان الكاكاو أداة تستخدمها الحكومة لتزيد من الشعور بالسعادة والسرور وتدخل البهجة على الوزراء والنواب معا.. انتقل الحديث عن الكاكاو إلى قلب قاعة عبدالله السالم وأصبح أيضا مصدر السعادة لدى ممثلي الشعب ومن أدوات السياسة في الوقت الحالي.

ولاشك أن للكاكاو فوائد عظيمة على صحة الإنسان ومصدر من مصادر اعتدال المزاج النفسي لجنس البشر حيث خرجت الكثير من الدراسات العلمية الطبية العضوية والنفسية لتؤكد ما للكاكاو من فوائد وما له من مفعول سحري ولكن من الواضح أن لهذا الكاكاو ما هو أكبر من المفعول السحري لدى الساسة والنواب والوزراء.

شعبنا من الطبقة الكادحة حاول قدر جهده الوصول إلى الكاكاو ليكون ملهما له ويعدل مزاجه فوصلنا إلي” كاكاو بونجوم الشهير”.. وهو أقصى ما وصلنا له.. وبرغم ذلك لا يستطيع بونجوم تغيير قناعاتنا أو ما نؤمن به.. صحيح طعمه لذيذ لكنه لا يصل لمرحلة التغيير الكلي في التوجه أو تبديل الحالة النفسية من النقيض إلى النقيض.

السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس أمتنا خرج علينا سابقا بتصريح حول استجواب النائب رياض العدساني وأكد أن العدساني زاره في المكتب فقدم له الكاكاو وخرج النائب راضي والأمور بخير وعلى ما يرام بشأن اللوائح المعمول بها في الاستجوابات.. ومؤخرا خرج علينا بتصريحات حول الفساد أكد فيها تصديه لأي نائب فاسد صاحب أجندة خاصة أو يعمل كأداة في يد آخرين.. ونحن معه في هذا حماه الله.

السؤال الذي يلح علي وعلى آخرين هو.. ترى ما هو”نوع الكاكاو” هذا الذي قدمه الغانم للعدساني في مكتبه حتى يخرج راضي و”مستانس”؟ وهل هو سويسري أيضا أم صناعة محلية كتشجيع للمنتج الكويتي؟؟ وما هي كمية الكاكاو المقدمة للنائب؟؟؟ وهل هذا يتوافق وكتلته الجسدية حيث أن المعروف أن لكل كتلة جسدية مقدار معين من السكريات والبروتينيات والكربوهيدرات والفيتامينات وغيرها.

طبيعي أن يكون كاكاو مرزوق الغانم “مختلف”.. لكن هل توجد علاقة بين محاربة النواب المفسدين وبين الكاكاو؟ وما هي “وسائل الغانم” التي سيتبعها لمحاربة الفاسدين.. هل سيقدم لهم الحنظل ويذيقهم العلقم؟؟ ماذا سيفعل وكيف سيحارب الفساد؟

أوووووه يالغانم “جماهير خليجي 23” تنتظر منك الكثير.. وتعقد الأمل عليك.. ليس من أجل أن تقدم لها كاكاو ولكن من أجل أن تزيح الستار عن النواب الفاسدين.. أوووووه يالغانم سمعناها مدوية في خليجي 23 في انتظار أن تشعر بحجم ما يعانيه الناس من مذاق كاكاو بونجوم.

أووووووه يالغانم.

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