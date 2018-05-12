“تدريس التطبيقي”: ندعم قرارات وزير التربية والتعليم العالي الاصلاحية للقضاء على “الغش”

أعلن الناطق الرسمي لرابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد الهيفي أن الرابطة تدعم كافة القرارات الاصلاحية التي صدرت مؤخرا عن معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حامد العازمي بشأن محاربة الغش.

وقال د. الهيفي أن الرابطة كانت تنتظر مثل تلك القرارات الجريئة والحاسمة منذ زمن طويل للقضاء على منظومة الغش والارتقاء بالعملية التعليمية في الكويت لتخريج أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة لتمكينها من المشاركة في النهضة التنموية التي تسعى الكويت لتحقيقها، وإذ تعتبر الرابطة أن قرار تدوير مدراء المناطق التعليمية لا يرتبط بوجود الثقة من عدمها فهم معلمين أفاضل لهم الاجلال والتقدير وقرار التدوير لا يمس مكانتهم ولا علمهم، إلا أن الرابطة تؤيد هذا القرار لمنع الواسطة والمحسوبية التي أفرزت مخرجات ثانوية بعيدة كل البعد عن المستوى المطلوب.

وأوضح د الهيفي أن الرابطة تؤيد كافة القرارات الاصلاحية لمعالي وزير التربية التي تهدف للارتقاء بالتعليم في الكويت بل وتهيب بالسادة أعضاء مجلس الأمة الموقر وخاصة رئيس وأعضاء اللجنة التعليمية بمؤازرة تلك القرارات ودعمها، مؤكدا على أن الأمم المتقدمة لم تبنى إلا من خلال التعليم الصحيح، وكما قال أحد المستشرقين إذا أردت أن تهدم حضارة أمه فهناك ثلاث وسائل لهدمها، أولها هدم الأسرة، وثانيها هدم التعليم، وثالثها إسقاط القدوة، ويأتي هدم الأسرة من خلال تغييب دور الأم، وهدم التعليم من خلال الغش وتخريج أجال جاهلة، وإسقاط القدوة من خلال التشكيك بالعلماء، ولا شك أن الغش أيضا مرتبط بهدم العلماء فحينما يكون العالم دون المستوى يسقط من عين طلابه، ومن هذا المنطلق فلابد لجميع المخلصين من أبناء الكويت سواء كانوا مسئولين أو أولياء أمور أو طلبة ضرورة دعم القرارات الاصلاحية لمعالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الرامية لمنع الغش، وتشجيعه لمزيد من القرارات الاصلاحية التي تهدف للارتقاء بالتعليم ومخرجاته.