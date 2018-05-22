كتلة التعليم التطبيقي والتدريب: الأكاديمي الغشاش سواء بشهادة وهمية أو بحث مسروق أشد خطورة على التعليم من الطالب الذي يحاول الغش بالاختبارات

أصدرت كتلة التعليم التطبيقي والتدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتي تضم كل من رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية، ونقابة العاملين بالهيئة، ورابطة أعضاء هيئة التدريب بالمعاهد التدريبية بيانا صحافيا أكدت فيه عن سعادتها بالخطوات الاصلاحية التي بدأها معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حامد العازمي لمحاربة الفساد والغش بكافة أشكاله، مؤكدة أن الأكاديمي الغشاش الذي حصل على شهادة وهمية أو بحث مسروق أشد خطورة على التعليم وعلى المجتمع من الطالب الذي يحاول الغش بالاختبارات وأنه قد آن الأوان لمحاربة تلك الفئة أينما وُجدت بكافة المؤسسات التعليمية في الكويت.

وقالت الكتلة أن معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي هو المسئول الأول عن العملية التعليمية ولديه صلاحيات واسعة من مجلس الوزراء الموقر تمكنه من محاربة تلك الآفة والقضاء عليها وعلى رأسها الشهادات الوهمية والأبحاث المسروقة

والعمل على استبعاد تلك الشريحة عن الجسد الأكاديمي لأنهم يسيئون للكفاءات الوطنية من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب.

وطالبت الكتلة في بيانها بتشكيل لجنة محايدة من المتخصصين للتحقق من كافة البيانات والشهادات العلمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والتدريب في مختلف المؤسسات التعليمية بما في ذلك القياديين بالمناصب الإشرافية وعزل من يثبت حصوله على ترقية أو منصب إشرافي بناء على تقديم أبحاث مسروقة.