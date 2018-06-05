وفيات الثلاثاء 5 يونيو 2018

نجم عبدالله مندني كنكوني، «64 عاماً»، شيع، للرجال: جابر الأحمد، ق7، ش777، م316، للنساء: مبارك العبدالله، ق3، ش315، م23، ت: 66361320.

خليفة حسين زيد المسلم، «88 عاماً»، شيع، للرجال: السلام، ق1، ش114، م109، للنساء: النزهة، ق1، شارع الثعالبي، م4، ت: 66311137 – 99647966.

سميرة فرحان سرور، «73 عاماً»، شيعت، للرجال: صالة دسمان، منطقة الروضة، ق2، ش يوسف أبو كحيل، للنساء: الظهر، ق3، ش1، م22، ت: 66788677 – 66233113.

محمد حمود السيف، «89 عاماً»، شيع، للرجال: الخالدية، ق3، ش عبدالله الخلف السعيد، م40، للنساء: الخالدية ق3، ش37، م40، ت: 99779577 – 99799771.

محسن هويدي زعال البذالي، «82 عاماً»، شيع، الصليبخات، ق3، ش112، م11، ت: 99015564.