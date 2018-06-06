قطر : سحب أدوية “دول الحصار” من كل الصيدليات

طلبت وزارة الصحة العامة القطرية من مديري الصيدليات العامة والخاصة “رفع وإزالة” الأدوية والمستحضرات القادمة من دول الحصار -السعودية والإمارات والبحرين ومصر- اعتباراً من الأربعاء 6 يونيو/حزيران 2018.

يأتي هذا القرار بعد ما يزيد على أسبوع من قرار مماثل صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية موجَّه للتجار.

وطالب تعميمٌ من إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية في الوزارة بـ”العمل على إزالة ورفع جميع البضائع، من أدوية ومستحضرات، تم استيرادها من دول هذه الدول من تاريخ صدور التعميم، وإرجاعها للوكيل”، بحسب موقع “الجزيرة.نت”.

وأضاف التعميم الذي حمل عنوان “رفع وإزالة أدوية ومستحضرات دول الحصار”، أن مفتشي إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية سيقومون بالمرور على جميع الصيدليات؛ للتأكد من إزالة ورفع البضائع المذكورة. ودعا الجهات المعنيَّة بالأمر إلى التقيد بما جاء في التعميم وتنفيذه فور تسلُّمه.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد دعت السبت 26 مايو/أيار 2018، في تعميم لها، جميع العاملين بمنافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية إلى رفع وإزالة منتجات الدول الأربع المحاصرة لقطر.

ودعا التعميم مفتشي الوحدات الإدارية التابعة لقطاع شؤون المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة إلى متابعة الأمر؛ للتأكد من إزالة البضائع المذكورة ورفعها.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على قطر منذ 5 يونيو/حزيران 2017.