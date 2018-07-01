جامعة الكويت تفتتح معرض التصميم الهندسي بمشاركة 111 مشروعا طلابيا

افتتح مركز التدريب الهندسي والخريجين في كلية الهندسة والبترول اليوم الأحد معرض مشاريع التصميم الهندسي ال34 بمشاركة 111 مشروعا طلابيا برعاية وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي ويستمر يومين.

وأعرب ممثل راعي المعرض وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع في تصريح صحفي على هامش افتتاح المعرض عن فخره بالخبرات الهندسية الشابة المشاركة بالمعرض التي “جسدت بمشاريعها الخبرة العلمية والتراكم المعرفي على مستوييه النظري والتطبيقي وهو ما يحتاج إليه وطننا العزيز”.

وقال السريع “إننا نعيش في عصر تتعاظم فيه قيمة العلم والعمل خاصة الشباب منهم لأنهم الثروة الحقيقية للمجتمع” شاكرا جهود الكلية على تنظيم هذا المعرض لما يمثله من دعم للشباب المهندسين.

وأشاد بدور جامعة الكويت معتبرا أنها “مثال يحتذى به في الجمع بين الدراسة العلمية والتطبيق العملي بما يخدم المجتمع”.

ورأى ان المعرض يأتي في إطار النهج الذي تتبعه الكلية لنقل الخبرات من علماء وأساتذة الكلية إلى الشباب المهندسين باعتبارهم الثروة الحقيقية التي يجب الحرص عليها وتنميتها.

وأكد ان وزارة العدل ترحب بخريجي الجامعة باعتبارهم من ذوي المستوى المتميز والكوادر الوطنية المؤهلة علميا والتي تسعى الوزارة لاستقطابهم للعمل في قطاعاتها المختلفة متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

ومن جهته قال مدير جامعة الكويت الدكتور حسين الانصاري في تصريح مماثل ان المعرض يضم مشاريع طلابية مبتكرة من طلبة كلية الهندسة والبترول تضم خبرات متعددة بإشراف أكاديميين من جامعة الكويت.

وأضاف الدكتور الانصاري ان الفرق الطلابية المشاركة في هذا المعرض أبرزت أهمية المشاريع الهندسية التي تخدم فئات مختلفة من المجتمع مشيدا بمستوى التحصيل النظري ومدى المهارة الهندسية العالية المطبقة عمليا في المشاريع الطلابية التي ستفتح لهم باب سوق العمل في المستقبل.

وأعرب عن فخره بمستوى المشاريع المشاركة من مختلف تخصصات الكلية شاكرا الأكاديميين المشرفين على المشاريع وعلى الجهود المتميزة التي يقومون بها في مجال التعليم الجامعي.

واكد ان الأكاديميين في الجامعة يسعون الى استخدام المناهج والتقنيات الحديثة الى جانب التركيز على التدريب المستمر الذي يسهم في تزويد العديد من القطاعات الحكومية والخاصة بمخرجات نوعية متميزة تتسم بالقدرة على الإبداع والتجديد وتساعد في نهضة وتنمية البلاد.

يذكر أن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي خصصت جائزة سنوية لأفضل مشروع تصميم هندسي باسم (الدكتور احمد بشارة) تكريما ووفاء له رحمه الله تقديرا لما قدمه لوطنه وسوف تمنح غدا لأول مرة خلال حفل خاص لتكريم الفائزين.