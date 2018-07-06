الداخلية الكويتية ترفض منح تأشيرة لرئيس الوفد القانوني البريطاني

علمت من مصادر مطلعة أن السلطات الكويتية رفضت منح تأشيرة دخول للبلاد للسيد بيتي ويثربي عضو اللجنة التنفيذية من إتحاد نقابة المحامين الملكية البريطانية وويلز،. ولم يتسنى لـ معرفة الأسباب وراء هذا الرفض.

ويذكر أن المستشار ويثربي كان قد ترأس الوفد القانوني البريطاني الذي حضر بعض جلسات قضية (دخول مجلس الأمة الكويتي) والتي أصدر فيها الوفد تقريراً نشرته في وقت سابق من هذا الشهر. وكان الوفد يعتزم حضور جلسة النطق بالحكم للقضية ذاتها والمقررة بتاريخ ٨ يوليو ٢٠١٨ أمام درجة التمييز الكويتية.

ويشغل المستشار ويثربي كذلك عضوية اللجنة الدولية لحقوق الإنسان ومراقب قانوني دولي مستقل لسير الإجراءات القانونية وحقوق المحاكمة العادلة بالإضافة إلى منصبه كمستشار للملكة البريطانية.