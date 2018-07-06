الحكم على رئيس وزراء باكستان السابق بالسجن 10 أعوام في قضية “فساد”

حكمت محكمة في العاصمة الباكستانية، إسلام أباد، على رئيس الوزراء الباكستاني السابق، نواز شريف بالسجن لمدة 10 سنوات بالإضافة إلى فرض غرامة عليه بقيمة 10.5 مليون دولار أمريكي بقضية فساد، الجمعة.

وتعرض شريف للمحاكمة رفقة ابنته، مريم، التي حكم عليها بالسجن لسبع سنوات ودفع غرامة بقيمة مليوني ونصف المليون دولار، بالإضافة إلى صهره، محمد سفدار، الذي حكم عليه بالسجن لمدة عام واحد.

يذكر أن المحكمة الباكستانية العليا كانت قد أمرت شريف، الموجود حاليا في العاصمة البريطانية، لندن، رفقة زوجته التي تخضع لبرنامج علاجي من السرطان، بالتنحي عن منصبه كرئيس للوزراء في يوليو/تموز من عام 2017، بعد تحقيقات أجرتها الحكومة بالطرق التي جمعت فيها عائلته ثروتها، على خلفية وثائق بنما.