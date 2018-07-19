شعيب المويزري: مسؤولون تعرضوا للضغط والتهديد.. لرفضهم اعتماد “الشهادات المزورة”

أعرب النائب شعيب المويزري عن كل من تصدى للشهادات المزورة من المخلصين، كاشفًا أن بعض الذين رفضوا اعتماد هذه الشهادات قد تعرض للضغط والتهديد، وبل ووصل الأمر إلى دفعهم للتخلي عن منصبهم.

المويزري كشف ذلك، عبر تغريدات متصلة على حسابه بتويتر، قائلا “جرت العاده عند الكشف عن الفساد في بعض الجهات الحكوميه أن يحاول البعض نَسْبْ كشف الفساد لكبار المسئولين وتجاهل الكاشف الحقيقي للفساد والذين تعرضوا للضغط والتهديد بسبب كشفهم للفساد”.

وأضاف “وللعلم الشهادات المزوره والجامعات الغير معترف فيها مشكله موجوده قبل استلام الوزير الحالي للوزاره وقبل وأثناء استلامه منصب وكيل التعليم العالي”.

وتابع المويزري “وليعلم الشعب الحقيقه فقد تم الضغط من قبل وزير سابق علي ميسره الفلاح وكيلة البعثات السابقه ودفعها للتخلي عن منصبها بسبب رفضها اعتماد شهادة لأحد الجامعات الغير معترف فيها”.