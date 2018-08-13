الصين تجلي 200 ألف وإعصار يضرب ساحلها الشرقي

قالت وسائل إعلام رسمية إن الصين أجلت أكثر من 200 ألف شخص مع وصول إعصار إلى اليابسة على ساحلها الشرقي في وقت متأخر أمس الأحد.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن المركز الإقليمي للتحكم في الفيضانات أن الإعصار ياجي اجتاح إقليم شيجيانغ قبل منتصف الليل تصحبه رياح بلغت سرعتها نحو 102 كيلومتر في الساعة.

وأضافت أنه جرى إجلاء 204949 شخصا من عشر مدن بينها تايتشووتشوشان وونتشو بينما استدعي نحو 21 ألف قارب صيد إلى الميناء.

وأضافت الوكالة أن العاصفة ستحمل أيضا أمطارا غزيرة وستضعف تدريجيا فيما تتحرك ببطء إلى شمال غرب البلاد.