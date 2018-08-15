1.8 مليون حاجاً وصلوا إلى مكة حتى نهاية اليوم

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى السعودية عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية 1800226 حاجاً حتى اليوم (الثلاثاء)، حسبما أعلنت وزارة الداخلية السعودية.

وذكرت «الداخلية» أن عدد الحجاج القادمين من خارج السعودية حتى الآن بلغ 1570054 حاجاً، من بينهم 1473659 قدموا جواً، و 80569 آخرين قدموا براً، بينما قدم 15826 بحراً.

واستقبل مطار الملك عبد العزيز بجدة 752047 حاجاً، فيما استقبل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة620121 حاجاً، بينما استقبل مطار الطائف 693 حاجاً، ومطار الملك خالد بالرياض 257 حاجاً، ومطار الملك فهد بالدمام 4 حجاج.

وعبر المنافذ البرية، قدم 16477 حاجاً عبر منفذ جديدة عرعر، و 25454 حاجاً عبر منفذ الوديعة، و 24769 حاجاً عبر منفذ حالة عمار، فيما استقبل منفذ البطحاء 11676 حاجاً، وقدم 1324 حاجاً عبر جسر الملك فهد، و 869 عبر منفذ الحديثة.

داخلياً، أصدرت وزارة الداخلية السعودية، 230172 تصريحاً للمواطنين والمقيمين، جاء نصيب السعوديين منها 124508 تصريحاً، فيما بلغت عدد التصاريح للمقيمين 105664.

وأعادت وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة، 3627 مواطن و 400 مقيم، إلى الوجهات التي قدموا منها إلى مكة المكرمة، وذلك لعدم حملهم تصريح الحج. كما ضبطت الجهات الأمنية 16 مواطناً و 26 مقيماً امتهنوا نقل الحجاج غير النظاميين الذين لا يحملون تصاريح، كما مُنع 296878 مقيماً من دخول مكة المكرمة لعدم حصولهم على تصاريح عمل نظامية، إضافة إلى ضبط 135790 مركبة مخالفة مُنعت من دخول مكة المكرمة.

يذكر أن الجهات الأمنية السعودية، تسخر كافة إمكاناتها في سبيل خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج.