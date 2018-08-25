وفيات السبت 25 أغسطس 2018

سميرة عبدالله إبراهيم أبوحيمد، زوجة عبدالرحمن محمد أبوحيمد، «61 عاماً»، شيعت، للرجال: القادسية، ديوان أبوحيمد، ق9، ش90، م14، مقابل الدائري الثالث، للنساء: القادسية، ق9، ش90، م15، ت: 22518772 – 22514782.

سليمان علي عبدالرحمن النجدي، «70 عاماً»، شيع، للرجال: الروضة، ق1، شارع سليمان أبوكحيل، م1، للنساء: بيان، ق10، شارع الأول، ج9، م11، ت: 99902638 – 66640078.

فارس عادل يوسف الطوالة الشمري، «28 عاماً»، شيع، للرجال: الروضة، ق2، ش26، م15، للنساء: الروضة، ق2، ش20، م17، ت: 66444779 – 50144000 – 97566777.

طعمه مطر مدعث الشمري، «81 عاماً»، شيعت، للرجال: غرناطة، خيمة بجانب صالة البنك الوطني، للنساء: الصليبخات، ق4، ش112، م29، ت: 99776077 – 99933079.

محمد عبدالله التركي المليفي، «78 عاماً»، شيع، للرجال والنساء: القيروان، ق2، ش142، م631، ت: 66020200.

خلف مانع الديحاني، «62 عاماً»، شيع، للرجال: عبدالله المبارك، ق5، ش510، م75، للنساء: عبدالله المبارك، ق3، ش307، م22، ت: 99927055 – 66282841.

عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن المجورفي، «64 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الأحد، للرجال: الفيحاء، ق1، شارع المزيني، م1، للنساء: العدان، ق2، ش39، م6، ت: 99572033 – 97366607.

خليفة راشد إبراهيم الراشد، «87 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الأحد، للرجال: الشعب، ق1، شارع المنامة، ديوان المسباح، للنساء: الشعب، ق1، ش11، م9، ت: 66492924 – 22618893.

علية رجب أمين علي، أرملة إبراهيم الشطي، «55 عاماً»، شيعت، للنساء فقط: مشرف، ق3، ش6، م42، الدور الثاني، ت: 99015157 – 67044079.

زهرة حسين باقر محمد، «69 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأحد، للرجال: مسجد مقامس، الرميثية، للنساء: الرميثية، ق3 شارع ناصر المبارك، م60، ت: 50021129 – 97233444 – 97222880.

يوسف فهد رشدان القروي، «65 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأحد، بمقبرة صبحان، للرجال: فهد الأحمد، ق3، ش 301، م33، للنساء: القصور، ق1، ش32، م37، ت: 99797713 – 97784448.