وفيات الأحد 26 أغسطس 2018

عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن المحورفي، «64 عاماً»، شيع، للرجال: الفيحاء، ق1، شارع المزيني، م1، للنساء: العدان، ق2، ش39، م6، ت: 99572033 – 97366607.

عبدالله محمد عبدالله المشوح، «66 عاماً»، شيع، للرجال: العديلية، ق2، ش24، م7، للنساء: صباح السالم، ق7، ش1، ج12، م44، ت: 67702626 – 99500623.

عبدالوهاب عبدالله ملا محمد، «87 عاماً»، شيع، للرجال: الروضة، ق1، ش حنين، م17، للنساء: الروضة، ق1، ش11، م1، ت: 99680585 – 66856664 – 99559639.

ماجدة يوسف حجي حسين، زوجة عمر مشاري النعيمي، «57 عاماً»، شيعت، للرجال: صباح السالم، ق11، ش1، ج13، م9، للنساء: صباح السالم، ق11، ش1، ج15، م20، ت: 98866647 – 62226066.

محمد حاجي إسماعيل أحمد، «71 عاماً»، شيع، للرجال: مسجد الإمام الحسن، بيان، للنساء: الرميثية، ق2، ش طاهر البغلي، م217، ت: 97602506.

عائشة أحمد محمد المغربي، «69 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الإثنين، «مقبرة صبحان»، صباح الأحمد، ق1، ش129، م362، ت: 60076030.

موسى إبراهيم عبدالله البلوشي، «80 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الإثنين، «مقبرة صبحان»، للرجال: السرة، ق6، ش10، م5، للنساء: الظهر، ق5، ش1، م21، مقابل المستوصف، ت: 99509141 – 99943328 – 99927466 – 50914040.