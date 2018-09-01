وفيات السبت 1 سبتمبر 2018

عايشة إضويحي مبارك الضويحي، أرملة مبارك مطلق الردعان، «93 عاماً»، شيعت، للرجال: الفروانية، ق2، ش142، م23، للنساء: الفروانية، ق2، ش141، م23، ت: 99074566.

أنوار منصور جمعان القطان، «25 عاماً»، شيعت، للرجال: حسينية الأوحد، المنصورية، ش جاسم الوزان، للنساء: السرة، ق5، ش13، م7، ت: 97772233.

أمان عدنان عبدالله القلاف، «30 عاماً»، شيع، للرجال: الدسمة، حسينية سيد عمران، للنساء: الدعية، ق3، ش39، قسيمة 1 – د، ت: 99631100 – 66060116.

عبدالله بن شافي الوزان العجمي، «81 عاماً»، شيع، العزاء في المقبرة فقط،

مفرح سعد راشد الزيد، «58 عاماً»، شيع، للرجال: الفحيحيل، ق9، ش20، م13، للنساء: الظهر، ق1، ش6، ج3، م14، ت: 66914567 – 50003821.

جاسم أحمد إبراهيم جبر الغانم، «80 عاماً»، شيع، للرجال: ديوان الغانم، الفيحاء، ق2، ش20، م11، للنساء: الجابرية، ق10، ش106، م9، ت: 69009696 – 25313350.

عبدالله حمدان البذال الرشيدي، «47 عاماً»، شيع، للرجال: الرابية، ق4، ش المخفر، ديوان البذال، للنساء: الرابية، ق1، ش35، م12، ت: 50506006.

زيد عبدالله الزيد الخالد، «86 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الأحد، للرجال: القادسية، ق2، ش حمد الخالد، ديوان الخالد، للنساء: الشويخ ب، ق1، ش10، م3، ت: 22527511 – 22573774 – 24810459.

عائشة علي محمد الخليفي، أرملة علي خلف محمد الطواش، «80 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأحد، للرجال: اليرموك، ق4، ش2، ج6، م10، مقابل روضة اليرموك، للنساء: اليرموك، ق3، ش الشيخ عبدالعزيز بن باز، م8، ت: 99987785 – 60009269.

دلال سليمان الدلمي، أرملة محمود عبدالله زيد الغضوري، «56 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأحد، للرجال: الفردوس، ق3، ش الأول، ج4، م27، للنساء: القيروان، ق1، ش142، م637، ت: 96030690.

رفعه عبدالرضا مطوريان بور، «67 عاماً»، شيعت، مسجد الشيرازي، بنيد القار، ت: 94494342 – 97800520.